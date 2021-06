Corona : Drei Neuinfektionen im Kreis Trier-Saarburg – 45 Prozent erstmals geimpft

Trier/Saarburg Drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Freitag gemeldet – alle aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auf nunmehr 7177 (2742 in der Stadt Trier und 4435 im Landkreis Trier-Saarburg).

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner laut Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz am Freitag: Stadt Trier: 12,6; Landkreis Trier-Saarburg: 12,7.

Aktuelle Corona-Zahlen nun täglich auch per Twitter

Künftig kann man sich über die täglichen Fallzahlen und Inzidenzen im Kreis auch per Twitter informieren. Unter @LKTrierSaarburg findet man Tag für Tag die wichtigsten Neuigkeiten zur Corona-Lage.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 224 – 15 weniger als am Donnerstag. Diese verteilen sich wie folgt: 156 im Landkreis und 68 in der Stadt Trier. Ein Patient befindet sich aktuell wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.