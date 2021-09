Pandemie : Zu wenig Personal, PCR-Tests und Vorbereitungszeit: So ist die Corona-Lage in Trier und Trier-Saarburg

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens hält auf diesem Symbolbild einen PCR-Test ins Licht. In der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg sind die Möglichkeiten für derartige Tests derzeit knapp. Foto: dpa/Michel Spingler

Trier-Saarburg Die Fallzahlen in der Region steigen, vor allem unter Kindern und Jugendlichen. Das bringt das Gesundheitsamt von Stadt und Kreis schon eine Woche nach Schulbeginn an seine Grenzen. Wo die Probleme liegen und ob Lösungen in Sicht sind.