Corona-Statistik : Mehr als 650 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg – künftig SMS bei Positiv-Befund

Mehr als 650 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg – künftig SMS bei Positiv-Befund

Trier/Saarburg Die Infektionszahlen in Stadt und Kreis bleiben weiter hoch, der Meldeverzug ist jetzt aber abgearbeitet. Das Gesundheitsamt ändert seine Strategie bei positiven Testergebnissen.

Am Wochenende hat das Gesundheitsamt Trier-Saarburg 667 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus übermittelt, 278 davon aus der Stadt.

Kein Meldeverzug mehr, aber Labore überlastet

„Der Meldeverzug bei der Erfassung und Weitergabe von Neuinfektionen konnte inzwischen abgearbeitet werden. Während das Gesundheitsamt wieder tagesaktuelle Zahlen melden kann, erreichen uns Befundmeldungen der Labore aufgrund deren Überlastung verzögert“, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Statistik in Stadt und Kreis

Die erfasste Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt somit 23.029 (9.865 in der Stadt Trier und 13.064 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Infektionszahlen seit März 2020 verteilen sich nach den erfassten Zahlen im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden:

Aktuelle Zahlen und Hospitalisierung

Aktuell sind auf Basis der erfassten Fälle 5028 Menschen infiziert, davon 2410 aus der Stadt und 2618 aus dem Landkreis. – 113 weniger als am Freitag. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Lua) gibt den Wert der landesweiten Sieben-Tage-­Hospitalisierungs-Inzidenz heute mit 5,61 an. Die Sieben-Tage-­Inzidenz beträgt laut Lua in Trier 1340,9 und im Kreis 1124.