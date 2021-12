Schulen : So sollen die Schulen trotz Corona offen bleiben: Die wichtigsten Fakten für Eltern und Schüler

Die Bildungsminister wollen erneute Schulschließungen verhindern. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Trier Warum sollen die Schulen in Rheinland-Pfalz unbedingt offen bleiben? Wann werden Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt, wenn es in der Klasse einen Corona-Fall gibt. Wir haben häufige Fragen zusammengefasst.

Wie geht es an den Schulen weiter? Drohen erneut flächendeckende Schulschließungen? Die Sorge bei den Eltern, aber auch bei den Lehrern und Schüler ist angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen groß – auch wenn die gemeldeten Fälle bei Schülern und Lehrern in den vergangenen Tagen leicht zurückgehen. Doch die neue Corona-Variante Omikron könnte die Lage noch verschärfen. Noch ist unklar, ob die Virus-Mutante ansteckender ist als die derzeit noch vorherrschende Delta-Variante. Falls Omikron ansteckender sein sollte, dann könnte eine sogenannte Kohortenteilung bei den Schülern das Ansteckungsrisiko bei Kindern und Jugendlichen eindämmen, sagt der Trierer Informatiker Ingo Timm. In verschiedenen Simulationen kommt er zu dem Schluss, dass Wechselunterricht nicht nur bei Schülern das Infektionsgeschehen abmildern kann, sondern auch in der Gesamtbevölkerung. Und das nicht nur bei einer Ausbreitung der Omikron-Variante auch bereits bei Delta.

Allerdings dürfe die Kohortentrennung durch Wechselunterricht nicht losgelöst von anderen Maßnahmen wie etwa das Verbot von Großveranstaltungen, strengeren Kontaktbeschränkungen und einer höheren Homeoffice-Quote betrachtet werden, sagte Timm unserer Redaktion. Flächendeckende Schulschließungen wirken sich im Vergleich zum Wechselunterricht nach den Berechnungen des Experten nicht wesentlich deutlicher auf die Infektionsdynamik aus.

Was plant das Land bei den Schulen?

„Unser Ziel ist und bleibt es, unsere Schulen offenzuhalten und einen sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen“, heißt es in einem Schreiben der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an die Elten. Sie sei davon überzeugt, dass „Einschränkungen zuallererst in den anderen gesellschaftlichen Bereichen erfolgen müssen, nicht an den Schulen“. Kinder und Jugendlichen hätten während der Pandemie auf vieles verzichten müssen. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Gesellschaft alles dafür tut, dass Kinder und Jugendliche so viel Normalität wie möglich erfahren können“, schreibt Hubig.

Die Bildungsminister der Länder haben sich darauf verständigt, dass erneute flächendeckende Schulschließungen vermieden werden sollen. „Das Offenhalten der Schulen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, heißt in dem gemeinsamen Beschluss. Wo notwendig, müssten weitere Kontakt- und Zugangsbeschränkungen für ungeimpfte Erwachsene einen zusätzlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten, so die Minister. „Die Aufrechterhaltung des kontinuierlichen Präsenzunterrichts“ sei eine zentrale Voraussetzung, „zum Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände und zum Ausgleich pandemiebedingter psychosozialer Belastungen bei Kindern und Jugendlichen“.

Plant Rheinland-Pfalz eine Verlängerung der Weihnachtsferien?

Derzeit scheint das nicht der Fall. Eine Verlängerung der Ferien oder die Aufhebung der Präsenzpflicht sei „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht geplant, heißt es in dem Schreiben der Ministerin. Keine Unterrichtsform ist so wirkungsvoll „wie guter Unterricht im direkten Miteinander von Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften“.

Wie hoch ist das Risiko von schweren Erkrankungen durch eine Corona-Infektion bei Kindern?

Kinder und Jugendliche erkrankten selten schwer an Covid, heißt es in dem Beschluss der Bildungsminister. Auch sei die Hospitalisierungsrate infolge einer Infektion „nach aktuellem Kenntnisstand sehr gering“.

Wie oft werden Schüler getestet?

Laut Bildungsministerium werden alle nicht geimpften oder genesenen Schüler zweimal wöchentlich getestet. Nur Schüler, die genesen oder geimpft sind oder die sich zweimal in der Woche testen, dürfen nach Angaben des Ministeriums am Unterricht teilnehmen. Falls ein Schüler einer Klasse positiv getestet wird, werde in der Gruppe an fünf Tagen hintereinander getestet. Auch dann besteht keine Testpflicht für geimpfte und genesene Schüler. Sie können freiwillig an Testungen teilnehmen, minderjährige Schüler benötigen aber dafür die Einverständniserklärung der Eltern.

Droht ein Engpass bei den Schnelltests an den Schulen?

Laut Bildungsministerium ist gewährleistet, dass ausreichend Tests vorhanden sind.

Wann müssen Schüler in Quarantäne?