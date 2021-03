Discounter-Angebot : Corona-Schnelltests für alle? - So groß ist der Andrang auf die Aldi-Filialen am Samstag

Foto: TV/Andreas Sommer

Trier/Wittlich Selbsttests vom Discounter: Seit dem heutigen Samstag hat Aldi Corona-Selbsttests im Angebot. Wir waren heute Morgen schon früh für euch unterwegs, um für euch zu checken, wie der Andrang vor Ort ist.

Der großflächige Verkauf von Corona-Selbsttests im Einzelhandel hat begonnen. Beim Discounter Aldi sind die Tests seit Samstagmorgen direkt an der Kasse erhältlich. Vielerorts waren sie aber bereits nach kurzer Zeit ausverkauft.

Auch in der Region wie beispielsweise in Wittlich war die Nachfrage groß. Hier bildete sich vor Ladenöffnung bereits eine längere Schlange. Um kurz nach acht Uhr war auch dort bereits der gesamte Vorrat an Selbsttests ausverkauft.

In Trier sind die langen Schlangen zum Verkaufsstart der Corona-Selbsttests bei Aldi am Samstag nach bisherigen Informationen ausgeblieben.

Zumindest war die Anzahl der wartenden Kunden vor der Aldi-Filiale in der Trierer Nagelstraße zur Ladenöffnung um 8 Uhr überschaubar.

Einer der wartenden Kunden war David Gaus aus Trier. Er wohnt in einer WG und wie alle seine Mitbewohner will auch er über Ostern seine Familie besuchen. Daher war es für ihn sehr wichtig, jetzt einen der begehrten Selbsttests zu ergattern.

Wie genau solch ein Selbsttest anzuwenden ist, weiß er noch nicht, aber "das finden wir schon gemeinsam in der WG heraus", da ist sich David Gaus sicher.

Auch Markus Nicolay war früh unterwegs. Er hatte Glück und ergatterte um 8.15 Uhr einen der letzten Tests. "Es ist jetzt erst viertel nach acht und schon ist alles ausverkauft. Ich stand direkt vorne in der Schlange und hatte Glück noch einen Selbsttest zu bekommen", sagt Nicolay. Das sei für ihn sehr wichtig gewesen, da er am Montag seine Mutter ins Krankenhaus begleiten wird und sicher sein will, niemanden anzustecken. "Das gibt mir einfach ein Stück Sicherheit", sagt Nicolay.

Wer jetzt beim Verkaufsstart leer ausgegangen ist, bekommt ganz sicher in den nächsten Tagen eine neue Chance, denn neben Aldi wollen auch andere Discounter nachziehen, und auch die beiden großen Drogeriemarktketten wollen künftig Antigentests für den Heimbedarf anbieten.

Der Konkurrent Lidl und die Supermärkte von Rewe und Edeka wollen bald mit dem Verkauf beginnen. Die Drogeriemarkt-Ketten Rossmann und dm planen den Start für Dienstag. Apotheken wollen die Produkte ebenfalls anbieten.

Bei Aldi ist die Abgabemenge der in Deutschland produzierten Tests zunächst auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung kostet rund 25 Euro. Sie enthält fünf Tests. Aldi Nord und Aldi Süd hatten schon vorab darauf hingewiesen, dass die Aktionsware bei einer sehr hohen Nachfrage auch schon am ersten Aktionstag vergriffen sein könnte. Dies sei aber eine erste Charge, mehr Ware sei bereits unterwegs, sagte ein Sprecher von Aldi Süd am Freitag.