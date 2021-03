Corona-Pandemie : Schnelltests auch am Ostersamstag

Trier Auch unmittelbar vor Ostern bietet die Stadt Trier Corona-Schnelltests und PCR-Tests an. Dazu wurden die Öffnungszeiten in der Osterwoche angepasst. Am Karfreitag, 2. April, ist die Schnellteststation geschlossen.

Am Ostersamstag werden aber zwischen 8 und 13 Uhr Schnelltests angeboten – wie immer mit vorheriger Terminvereinbarung unter www.ticket

-regional.de/schnelltest-corona

-trier. Ein doppelter Ausdruck der Terminbestätigung, ein Ausweisdokument und die Krankenversichertenkarte, sofern vorhanden, müssen mitgebracht werden.

Am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr ist die Corona-Teststation für Patienten mit Symptomen geöffnet. Die PCR-Tests werden durchgeführt zum Beispiel wenn Menschen Corona-Symptome haben oder Kontaktpersonen der Kategorie 1 von Corona-Infizierten sind. Die PCR-Tests sind ohne Anmeldung möglich, ein Ausweisdokument und die Krankenversichertenkarte, sofern vorhanden, müssen mitgebracht werden.