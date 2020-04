Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Masken für mehr Disziplin und Schutz

Ohne Maske geht ab Montag nichts mehr. Wer mit dem Bus fahren oder shoppen will, muss ohne Mundschutz draußen bleiben. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Trier/Konz/Saarburg/hermeskeil In Bussen, Bahn und Geschäften gilt ab Montag Maskenpflicht. Was das genau für die einzelnen Bereiche bedeutet, war am Freitag bis Redaktionsschluss nicht klar. Doch es gibt erste Ansagen zu möglichen Strafen.

Wer ahndet Verstöße der Maskenpflicht in Bussen und Geschäften? Wie müssen sich Mitarbeiter schützen, die gar nicht unmittelbar im Kontakt zu Kunden stehen? Solche Fragen blieben am Freitag unbeantwortet. Denn eine entsprechende Rechtsverordnung der Landesregierung zur Maskenpflicht ließ bis zum Abend auf sich warten. Nicht nur beim Handelsverband Trier stößt das auf Kritik. „Wir hatten heute sehr viele Anfragen von Unternehmen, die mehr wissen wollten“, berichtet Geschäftsführer Alfred Thielen. „Es ist wirklich schade, dass wir noch nicht konkret antworten konnten.“

Kontrolle Auch bei der Stadtverwaltung Trier wurde eine Nachricht aus Mainz sehnlichst erwartet. „Zum genauen Umgang mit dem Maskengebot können wir noch nichts sagen“, vermeldet am Abend Rathaussprecher Michael Schmitz. Die Verwaltung gehe aber davon aus, dass das noch rechtzeitig vor Montag der Fall sein werde. „Bei den Kontrollen wird es das Ordnungsamt in den ersten Tagen sicherlich so handhaben wie bei den Kontrollen der Gewerbebetriebe: Im Vordergrund steht zunächst die Information und die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger über die dann neue Rechtslage, eventuell auch das Ermahnen oder die deutliche Ansprache – aber nicht direkt das Sanktionieren von Fehlverhalten.“

Info Hier gibt’s Mund-Nasenbedeckungen (hmi) Der TV nennt zudem einige Beispiele von Läden in Trier, in denen es Masken zu kaufen gibt: Die Modedesignerin Anna Isaeva von „Nusia Fashion“ in Trier hat sich schon in ihrem Studium an der Hochschule Trier mit partikelfreier Kleidung beschäftigt. Als vor wenigen Wochen der Einzelhandel schließen musste, hat sie begonnen, selbst entworfene Mund-Nasen-Schutze zu produzieren. „Ich nähe nur nach Auftrag“, sagt sie, „damit die Produktion nachhaltig bleibt.“ Die Buchbinderei Schwind in Trier-Irsch stellt zurzeit einfache Mund-Nasen-Bedeckungen aus Zellstoff her. „Diese kann man im Backofen trocknen“, sagt Alexander Borrelbach-Engel. „Wir verkaufen die Mund-Nasen-Bedeckungen im Zehner-Pack“, sagt er. Masken gibt es zudem bei TriSign (Druck&Werbestudio) am Bahnhofsplatz. Der Kinderkram Second Hand & Concept Store in der Saarstraße hat auch immer wieder selbstgenähte Masken im Angebot. Auch in Facebook-Gruppen gibt es vereinzelt selbst genähte Mundschutze zu verkaufen, aber auch zu verschenken. Bei „Trier hilft sich“ beispielsweise bieten Hobby-Näher Bedeckungen an.

Busse und Bahn Bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Trier (SWT) und des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) sind die Mitarbeiter auf die neue Situation hingewiesen worden. „Unsere Fahrerinnen und Fahrer sind entsprechend informiert und mit Masken ausgestattet worden“, sagt SWT-Sprecher Carsten Grasmück.

Der VRT bittet alle Kunden, sich vor Fahrantritt einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz selbst zu besorgen. Geschäftsführerin Barbara Schwarz: „Wir vertrauen darauf, dass unsere Fahrgäste verantwortungsbewusst handeln und sich an die Maskenpflicht halten.“ Die Maskenpflicht gelte allerdings nicht für Busfahrer, wenn ein Sicherheitsabstand von 1,5 bis zwei Metern gewährleistet oder eine Trennscheibe vorhanden sei.

Der reguläre Schulfahrplan soll – mit wenigen Ausnahmen – im gesamten VRT-Gebiet wieder ab dem 4. Mai angeboten werden. Bis dahin soll auch die Fahrplanauskunft auf dem neuesten Stand sein. Sollte es zu Veränderungen kommen, informiert der VRT auf seiner Webseite www.vrt-info.de/corona zeitnah. Die VRT-Hotline ist unter Telefon 01806/131619 erreichbar.

Wann der Ticketverkauf beim Fahrer wieder möglich ist, steht noch nicht fest. „Wir arbeiten momentan mit Hochtouren an einer Lösung“, sagt Schwarz. Im Gespräch seien speziell angefertigte Trennscheiben. Damit werde der Vordereinstieg und damit der Ticketverkauf wieder möglich. „Es sind aber noch sicherheits- und zulassungstechnische Fragen mit Behörden, Zulassungsstellen und Herstellern zu klären.“

Handel Alfred Thielen, Geschäftsführer des für alle Einzelhändler der Region zuständigen Handelsverbands Trier, ist überzeugt, dass in Rheinland-Pfalz das Maskengebot ähnlich gehandhabt wird wie in anderen Bundesländern. „Wir gehen davon aus, dass für Mitarbeiter mit Kundenkontakt eine Maskenpflicht besteht.“ Dass alle Kunden ab Montag in den Geschäften einen Schutz über Nase und Mund tragen müssen, sei auch ohne Landesverordnung unstrittig. „Das Unverständnis der Kunden hat zugenommen“, sagt Thielen. „Die Maskenpflicht wird helfen, die Disziplin beim Corona-Schutz wieder zu verbessern.“

Der Verein Stadtmarketing Konz habe seinen Betrieben die Entscheidung überlassen, ob sie in den Geschäften Schutzmasken für die Kunden vorhielten, sagt die stellvertretende Vorsitzende Sabine Bast. „Manche bieten das an, aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage.“ Sie habe zuletzt allerdings beobachtet, dass schon mehr Menschen mit Maske in der Stadt unterwegs gewesen seien. In ihrem eigenen Geschäft bitte sie die Kunden, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. „Es dient ja auch zu ihrem eigenen Schutz. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass die Händler das irgendwie regeln.“

Der Saarburger Gewerbeverband hat sich für die kommende Woche gerüstet. Laut der Vorsitzenden Janine Russo hat der Verband 3000 Schutzmasken bestellt, die am Freitag oder Samstag eintreffen sollen. Diese würden unter den mehr als 100 Mitgliedsbetrieben verteilt, die sie für ihre Angestellten oder Kunden nutzen könnten. Es bleibe jedem Unternehmer überlassen, ob er die Masken verkaufe oder kostenfrei weitergebe.

Doch stellt Russo auch fest: „Viele Kunden haben sich bereits Masken genäht. Viele nähen auch für Freunde. Da gibt es eine ganz große Solidarität.“ Deshalb glaube sie nicht, dass der Bedarf an Masken für Kunden sehr groß sei. Alle seien sehr sensibilisiert und diszipliniert. Sie hielten Abstand und viele würden jetzt schon Mundschutz tragen. Selbst genähte Mundschutze gibt es in Saarburg auch zu kaufen unter anderem in Russos Regionalladen und bei Elisa Mode und Accessoires.

Die Saarburger Kaufleute haben laut Russo auch für Desinfektionsmittel und Schutzwände an den Kassen gesorgt. Russo: „Wir sind alle froh, dass wir die Läden wieder öffnen können und wollen vermeiden, dass die Infektionsrate steigt und wir wieder schließen müssen.“

Wie in Konz und Saarburg sind auch in der Hermeskeiler Fußgängerzone und den dortigen Geschäften bereits deutlich mehr Menschen mit Maske unterwegs als noch zu Beginn der Woche. Das bestätigt Susanne Franzen vom Hochwald Gewerbeverband. In manchen Geschäften wie etwa bei Schreibwaren Theis könnten die Kunden Mund-Nasen-Schutz vor Ort kaufen. Wie viele Ladeninhaber diesen Service anbieten, könne sie aber nicht sagen. Die Maskenpflicht hielten die allermeisten Gewerbetreibenden in Hermeskeil für sinnvoll: „Es gibt aber auch vereinzelt kritische Stimmen wegen hygienischer Bedenken.“