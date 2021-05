Statistik : Corona: Knapp 40 Prozent der Einwohner in Trier und dem Landkreis haben eine Erstimpfung erhalten

Corona: Knapp 40 Prozent der Einwohner in Trier und dem Landkreis haben eine Erstimpfung erhalten

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag sieben weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden – drei aus dem Landkreis und vier aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten beträgt nunmehr 7111 (2706 in der Stadt Trier und 4405 im Landkreis Trier-Saarburg).

Der Montagswert der Sieben-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, liegt laut Angaben des Robert-Koch-Institutes in der Stadt Trier bei 29,6 und im Landkreis Trier-Saarburg bei 22,8.