Fragen und Antworten : So funktioniert die Impfbrücke im Trierer Impfzentrum

So funktioniert die Impfbrücke im Trierer Impfzentrum

Trier/Saarburg Wer darf sich zur Impfbrücke anmelden? Was gilt für bereits registrierte Bürger? Und wie funktioniert das eigentlich? Der TV fasst zusammen, wie zeitlich flexible Impfwillige zu einem Termin im Trierer Impfzentrum im Messepark kommen.

Für die sogenannte Impfbrücke des Impfzentrums im Trierer Messepark können sich Impfwillige registrieren lassen, die zeitlich so flexibel sind, dass sie gegebenenfalls innerhalb einer halben Stunde zu einem Impftermin erscheinen können. Doch hierfür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Im Impfzentrum kommt es immer wieder zu Problemen, weil Bürgern der Ablauf offenbar nicht klar ist und sie deshalb entscheidende Dinge nicht beachten. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Welche Personen dürfen sich zur Impfbrücke anmelden?

Ich bin über 60 und habe mich bereits vor dem 1. Mai zur Impfbrücke angemeldet. Bin ich somit registriert?

Reicht es, wenn ich telefonisch erreichbar bin?

Gilt der Erhalt der SMS als feste Bestätigung meines Impftermins?

Nein! Die erste SMS muss so schnell wie möglich mit „Ja“ beantwortet werden oder – wenn keine Impfung mehr gewünscht wird – mit „Löschen“. Erst wenn Sie danach erneut eine SMS erhalten, in der der Termin bestätigt und eine ID genannt wird, gilt der Termin als fix. Da wesentlich mehr SMS verschickt werden als Impfdosen zur Verfügung stehen, werden die Termine an die Schnellsten vergeben.