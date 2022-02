Wo soll geimpft werden? : Standorte fürs Impfmobil gesucht

Trier Es muss nicht immer das Impfzentrum sein. Wer möchte, dass das Impfmobil in seiner Nähe Station macht, kann sich melden.

Die Termine für das Impfmobil stehen für diese Woche. Die Verantwortlichen sind jedoch offen für Vorschläge, wo sich das Trierer Impfmobil künftig hinstellen könnte. Hinweise per Mail an die Adresse socialmedia@trier.de

Es gibt für die Vorschläge Voraussetzungen. Der Standort muss im Kreis Trier-Saarburg oder in der Stadt Trier liegen. Zudem sollte er gut zugänglich und frequentiert sein. Es gibt noch eine weitere Bedingung. Sollte es sich beim Standortvorschlag um ein privates Gelände halten, muss der Eigentümer der Fläche zustimmen, dass das Impfmobil dort auch stehen darf. Dies ist in jüngster Zeit nicht immer der Fall gewesen.

Am Dienstag, 15. Februar, von 9 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Hauptbahnhof in Trier.

Am Mittwoch, 16. Februar, von 9 bis 17 Uhr in Konz-Oberemmel vor dem Edeka.

Am Donnerstag, 17. Februar, von 9 bis 17 Uhr auf dem Hauptmarkt in Trier.

Am Freitag, 18. Februar, von 9 bis 17 Uhr in Schweich vor dem Netto-Markt.

Am Samstag, 19. Februar, von 9 bis 12.30 Uhr vor dem Hornbach-Baumarkt in Trier-Euren und von 13.30 Uhr bis 16 Uhr vor dem Holzfachmarkt Leyendecker in der Luxemburger Straße 232 in Trier-Euren .

Eine weitere Möglichkeit, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen, besteht am Dienstag, 15. Februar, von 10 bis 18 Uhr in der Tufa Trier, Großer Saal, Wechselstraße 4-6. Weiterhin besteht in dieser Woche von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 Uhr bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich imI mpfzentrum im Messepark in den Moselauen in Trier auch ohne Anmeldung impfen zu lassen.