Pandemie : Corona-Statistik: 30 Infizierte im Kreis, sieben in der Stadt

Trier/Trier-Saarburg Im Landkreis Trier-Saarburg leben derzeit 30 mit dem neuartigen Corona-Virus infizierte Menschen, in Trier sind derzeit sieben Infizierte dem Gesundheitsamt gemeldet.

Vier dieser insgesamt 37 Infektionen wurden dem Amt am Dienstag neu gemeldet - alle aus dem Kreis. In der Stadt gab es keine neuen Infektionen. Damit bleibt es in Trier bei bislang insgesamt 99 gemeldeten Infektionen. Im Landkreis wurden in den vergangenen Wochen insgesamt 191 Menschen positiv auf den Sars-Cov-2-Erreger getestet.