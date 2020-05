Trier/Trier-Saarburg : Corona-Statistik: Zwei neue Infektionen, Gesamtzahl sinkt

Trier Dem für Trier und Trier-Saarburg zuständigen Gesundheitsamt sind am Donnerstag zwei neue Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Erreger gemeldet worden – eine im Kreisgebiet, eine aus der Stadt Trier.

Insgesamt sind – inklusive der am Donnerstag bekannt gewordenen beiden Neu-Infektionen – seit Beginn der Tests im Kreisgebiet 192 Infizierte festgestellt worden und in der Stadt 100. Im Landkreis konnten seitdem 162 Quarantäneverfügungen wieder aufgehoben werden, in der Stadt sind bislang 93 Menschen aus der Quarantäne entlassen worden. Im Kreisgebiet sind nach heutigem Stand sechs Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben, in der Stadt einer.