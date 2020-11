Pandemie : 37 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis

Trier/Trier-Saarburg Zurzeit sind 26 Einrichtungen betroffen. Darunter Kitas, Grund- und weiterführende Schulen sowie Seniorenheime.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt somit auf 1361 (554 in der Stadt Trier und 807 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 97,7 und im Landkreis bei 115,8.

Aktuell gelten 416 Menschen als infiziert, 244 im Landkreis und 172 in der Stadt Trier. 21 Infizierte aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung.

Insgesamt sind – wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt – 26 Einrichtungen von Corona-Infektionen betroffen, darunter Kitas, Grund- und weiterführende Schulen sowie Alteneinrichtungen. Neu hinzugekommen sind Fälle im Gymnasium Saarburg (drei positive Fälle), in der Grundschule Pellingen, der Grundschule Feyen, der Grund- und Gesamtschule Zerf, der Grundschule Heiligkreuz sowie in Einrichtungen des Club Aktiv in Trier. Die gestern vom Gesundheitsamt vermeldete Quarantänisierung des Demenzbereiches des Club Aktiv in Trier sei nicht zutreffend, teilte das Amt am Dienstag mit.