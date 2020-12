Pandemie : Hier können Sie sich testen lassen

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier/Saarburg Bei der Corona-Teststation Trier kann es aufgrund großer Nachfrage zu längeren Wartezeiten kommen. Am vergangenen Wochenende waren laut Stadt Trier am Samstag 286 und am Sonntag 173 Patienten vor Ort.

Die Teststation deckt die Zeiten ab, an denen die für Corona-Tests zuständigen Hausarztpraxen geschlossen sind. Wer Symptome hat und fürchtet, sich angesteckt zu haben, sollte sich zunächst mit seiner Hausarztpraxis in Verbindung setzen. Außerhalb der Sprechzeiten und am Wochenende kann man auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen unter Telefon 116117 oder 0800/9900400. Viele Hausärzte bieten Infekt-Sprechstunden an und machen Tests (Liste unter www.trier.de/corona).

Die Corona-Teststation Trier im Messepark ist normal mittwochs, samstags und sonntags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag), ist das Testzentrum geschlossen, am 27. Dezember geöffnet. Mitgebracht werden müssen die Krankenversichertenkarte und ein Ausweis (ohne Anmeldung).