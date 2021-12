Übersicht : Corona-Test am Feiertag? Wo man sich an Weihnachten und Silvester in Trier und dem Landkreis testen kann

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Trier/Saarburg/Konz/Hermeskeil Wer an Weihnachten die Familie besuchen oder etwas unternehmen möchte, muss sich unter Umständen vorher testen lassen. Aber welche Teststationen haben an den Feiertagen überhaupt geöffnet? Hier die Testangebote in Trier und im Kreis Trier-Saarburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sina Olbrich

An Weihnachten und Silvester weichen die Öffnungszeiten der Corona-Teststationen häufig von den regulären Zeiten ab. Die Teststationen, die an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geöffnet haben, finden Sie hier in einer Übersicht:

Corona-Teststationen in der Stadt Trier

Teststation in der Arena Trier, Herzogenbuscherstraße, 54292 Trier:

Am 24. und 26. Dezember von 11 - 13.30 Uhr

Corona-Hilfe-Trier e.V., Rudolf-Diesel-Straße 12a, 54292 Trier:

24. - 26. Dezember von 20 - 22 Uhr; am 27. - 30. Dezember geschlossen; Am 31. Dezember und 1. Januar von 20 - 22 Uhr

Schnellteststation der Stadt Trier in der Europahalle, im Seiteneingang am Durchgang von der Viehmarktstraße zum Hotel Best Western Richtung Südallee/Kaiserstraße, 54290 Trier:

24. - 26. und am 31. Dezember von 9 - 14 Uhr

Drive-In-Teststelle der Johanniter, Dasbachstraße 9, 54292 Trier:

Am 24. Dezember von 8.30 - 12 Uhr; am 25. und 26. Dezember von 9.30 - 12 Uhr; am 31. Dezember von 8.30 - 12 Uhr; am 1. Januar geschlossen

Malteser Teststation in der Trier Galerie, Fleischstraße 62, 54290 Trier:

Am 24. Dezember von 9 - 14.30 Uhr; 27. - 30. Dezember von 9 - 18 Uhr; am 31. Dezember von 9 - 14.30 Uhr

DGS Malteser Hilfsdienst e.V., Metternichstr., 29a, 54292 Trier:

Am 24. Dezember von 7.30 - 9 Uhr; 27. - 31. Dezember von 7.30 - 9 Uhr

Medizinisches Versorgungszentrum, Max-Planck-Straße 5, 54296 Trier:

Am 24. und 31. Dezember von 7 - 13 Uhr

NMM Solutions: Brotstraße 13, 54290 Trier/ Fleischstraße 10, 54290 Trier/ Kohlenstraße 60-62, 54296 Trier:

24. - 26. Dezember von 8 - 13 Uhr; Am 31. Dezember von 8 - 17 Uhr: Am 1. Januar von 12 - 15 Uhr

NMM Solutions, St. Irminen, Windmühlenstr. 6, 54290 Trier:

24. - 26. Dezember von 9 - 17 Uhr; am 31. Dezember von 8 - 17 Uhr; am 1. Januar von 12 - 15 Uhr

Teststation an der Universität Trier, Universitätsring 15, 54296 Trier Am Campus I, im Gebäude N und dort im Raum N 1

Am 23. Dezember von 8 - 14 Uhr; am 24., 26. und 31. Dezember von 10 - 14 Uhr. Am 25. und 27. Dezember und 1. und 2. Januar geschlossen

Waffle Brothers, Fleischstraße 45, 54290 Trier:

24. - 26. Dezember von 8 - 17 Uhr

Arbeiter Samariter Bund, Trierer Hafen, Am Moselkai 5, 54293 Trier:

reguläre Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 11 - 15 Uhr, Freitag von 12 - 18 Uhr

Prävention mit Kopf GmbH, Nikolaus-Theis Straße 1 (Hornbach-Parkplatz), 54294 Trier:

reguläre Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 - 19 Uhr, Samstag von 10 - 18 Uhr

Corona-Teststationen im Landkreis Trier-Saarburg

Johanniter „Drive in", Kölkerberg, 54411 Hermeskeil:

Am 24. Dezember von 8.30 - 12 Uhr; am 25. und 26. Dezember von 9 - 11.30 Uhr; am 31. Dezember von 8.30 - 12 Uhr; am 1. Januar geschlossen

Landal Ferienpark Kell am See, Feriendorf Hochwald 1 · 54427 Kell am See:

Am 24. Dezember von 8 - 14 Uhr; am 25. und 26. Dezember von 9 - 15 Uhr; am 31. Dezember von 8 - 17 Uhr; am 1. Januar von 12 - 15 Uhr

DRK Sozialstation Konz, Brunostraße 25, 54329 Konz:

Am 27. und 29. Dezember geschlossen

Malteser Hilfsdienst e.V Korlingen, Valentinstraße 2a, 54317 Korlingen:

Am 26. Dezember von 10 - 12 Uhr

NMM Solutions, Landal Park Sonnenberg, Sonnenberg 1, 54340 Leiwen:

Am 24. Dezember von 8 - 14 Uhr; am 25. Dezember geschlossen; am 26. Dezember von 9 - 15 Uhr; am 31. Dezember von 8 - 17 Uhr; am 1. Januar von 12 - 15 Uhr

NMM Solutions in der Stadthalle in Saarburg, Heckingstraße 12a, 54439 Saarburg:

24. - 26. Dezember von 8 - 13 Uhr; 31. Dezember von 8 - 17 Uhr; 1. Januar von 12 - 15 Uhr

Testzentrum Verbandsgemeinde Schweich, Im Handwerkerhof 1, 54338 Schweich: