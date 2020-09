Pandemie : Neuer Corona-Todesfall im Kreis Trier-Saarburg

Trier Der Mann starb an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung und war in stationärer Behandlung. Dem Gesundheitsamt Trier sind zudem vier neue Corona-Infektionen gemeldet worden.

Somit erhöht sich die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Landkreis und der Stadt Trier auf 547 (185 in der Stadt Trier und 362 im Landkreis Trier-Saarburg). Aktuell gelten neben den 62 infizierten Personen in der AfA Hermeskeil weitere 36 Personen als erkrankt, 18 im Landkreis und 18 in der Stadt Trier. Zwei Patienten befinden sich aktuell noch in stationärer Behandlung. Die Umgebungsuntersuchungen des Humboldt-Gymnasiums Trier sind alle negativ ausgefallen.