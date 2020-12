Pandemie : 67 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

Trier Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Freitag (18. Dezember) 67 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – elf mehr als Freitag vergangener Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Trier bei 91,5, im Kreis bei 143,2 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.

Die Zahl der Infizierten ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 516 Personen – 329 im Landkreis und 187 in der Stadt Trier. Das sind elf weniger als am Donnerstag. 36 Patienten aus Trier/Trier-Saarburg befinden sich in stationärer Behandlung, 21 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, neun im Kreiskrankenhaus Saarburg und sechs in anderen Krankenhäusern. Die genannte Zahl umfasst alle Patienten im Krankenhaus, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, unabhängig davon, ob die Corona-Infektion die Ursache für die stationäre Aufnahme war.