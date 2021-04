Gesundheit : 23 Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt Trier

Trier Die Inzidenzen sowie Zahl der Mutationen und stationärer Patienten steigen weiter.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Sonntag 23 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 13 aus dem Landkreis und zehn aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nunmehr 5859 (2187 in der Stadt Trier und 3672 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheits-ministeriums auch heute in der Stadt Trier bei 69,9 sowie im Landkreis bei 88,4 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern. Durch Nachmeldungen können die Inzidenzwerte des Landes geringfügig von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 478 – zehn mehr als am Samstag. Diese verteilen sich wie folgt: 308 im Landkreis und 170 in der Stadt Trier. 17 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden stationär in vier Krankenhäusern versorgt.

Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und in der in der Stadt Trier oder im Landkreis einen Wohnsitz haben und die über eine Mobilfunknummer per SMS kurzfristig benachrichtigt werden können sowie innerhalb von 30 Minuten nach der Benachrichtigung im Impfzentrum in Trier vor Ort sein können, können sich mit einem Formular unter www.trier.de/impfen registrieren. Dort gibt es nähere Infos.