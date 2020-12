Gesundheit : Corona: 73 neue Infektionen

In einer Corona-Teststation in Österreich wird ein Test ausgewertet. Foto: dpa/Johann Groder

Trier Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat ein neues Lagezentrum in der Europäischen Rechtsakademie in Trier bezogen.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Freitag zahlreiche weitere Infektionen gemeldet worden: 60 aus dem Landkreis (davon 28 aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende Hermeskeil) und 13 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auf 2499 (957 in der Stadt Trier und 1542 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag laut Kreisverwaltung wieder gestiegen und liegt in der Stadt Trier bei 56,5 und im Landkreis bei 100,4 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.

Die Zahl der Infizierten liegt aktuell bei 402 Menschen, 283 im Landkreis und 119 in der Stadt Trier – 26 mehr als gestern. 28 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 19 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.