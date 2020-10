Pandemie : Corona: Weiterhin alles im roten Bereich

Unter Quarantäne: Die Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa). Foto: Roland Morgen

Trier/Saarburg 33 Neuinfektionen in Stadt und Kreis – Linken-Politikerin fordert Ende von Unterbringung in Sammelunterkünften

Keine Entspannung in Sicht: Am Montag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 33 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet: zehn aus dem Landkreis und 23 aus der Stadt Trier. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit in der Stadt bei 86,1 und im Kreis bei 55,6. Damit liegen sowohl Trier als auch der Kreis unverändert über dem Grenzwert der Alarmstufe Rot des Warn- und Aktionsplans Rheinland-Pfalz. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auf 990 (404 in Trier, 586 im Kreis Trier-Saarburg).

Stadt und Kreis haben sich bereits am Freitag über Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen verständigt, die in Allgemeinverfügungen zum Teil bereits in Kraft getreten sind. Sie sind auf den jeweiligen Internetseiten www.trier.de und www.trier-saarburg.de zu finden.

Aktuell gelten 242 Menschen als infiziert: 108 im Kreis und 134 in Trier. Fünf Patienten befinden sich in stationärer Behandlung. Die Infektionszahlen verteilen sich im Kreis wie folgt auf die Verbandsgemeinden: Hermeskeil: 114; Konz: 101; Ruwer: 39; Saarburg-Kell: 148; Schweich: 100; Trier-Land: 84.

Das für Stadt und Kreis zuständige Gesundheitsamt appelliert, die AHAL-Regeln strikt zu beachten und verantwortungsvoll zu handeln: „Die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen zeigen, wie wichtig die Einhaltung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln auch im privaten Umfeld sind.“ Empfohlen wird, auch bei Menschenansammlungen im Freien einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn dort der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Regelmäßiges Lüften von Räumen, in denen sich mehrere Menschen aufhalten, wird ebenso angeraten. Gerade auch bei privaten Feiern sollte man auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes achten.

Seit Montag gilt eine landesweite Beschränkung der Teilnehmerzahl an privaten Feiern von maximal 25 Menschen. Grundsätzlich sollte man prüfen, ob in der aktuellen Lage private Feiern, Partys, aber auch Urlaubsreisen oder Ausflüge wirklich notwendig sind.

Nochmals wird auf die Möglichkeit hingewiesen, mittels der App „Mein Laborergebnis“ sein Testergebnis zeitnah selbst abzufragen und den Befund auch auszudrucken.

Neue Informationen zum Stand der Dinge in der landeseigenen Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa; zuständig: die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD), über die nach 23 positiven Corona-Tests eine Quarantäne verhängt wurde (der TV berichtete), waren am Montag nicht erhältlich.