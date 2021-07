Das denken die Trierer : Maskenpflicht ja oder nein? Umfrage in Trier

Trier Beim Einkaufen wird sie noch benötigt, Mitarbeiter in der Gastronomie oder beim Friseur müssen sie nicht mehr tragen. Wie denken die Menschen in Trier und Umgebung über die Maskenpflicht? Der TV hat sie befragt.

Reiner Krier , 64, Salmtal: „Ich finde, im Freien braucht man keine Maskenpflicht mehr. Bei größeren Menschenansammlungen oder in Geschäften sollte man sie aber beibehalten. Gerade wenn es warm ist oder ich in Geschäften ohne Klimaanlage bin, stört mich die Maske schon etwas. Außerdem kann man aufgrund der Maske viele Reaktionen seines Gegenübers nicht erkennen, sie bleibt immer ein Störfaktor.“

Roy Otis , 35, Gusterath: „Ja, die Maskenpflicht sollte beibehalten werden. Zumindest solange bis die Pandemie vorbei ist, vorausgesetzt, das ist überhaupt möglich. Ich finde es gut, dass es am Arbeitsplatz die Möglichkeit gibt, mit ausreichend Abstand wieder ohne Maske zu arbeiten. Trotzdem trage ich die Maske fast immer, da meine Kinder nicht geimpft sind. Ich finde, man kann sich nicht an das Tragen von Masken gewöhnen, aber man akzeptiert es einfach, weil es momentan nun mal dazu gehört.“

Raphaela Kunz, 24, Trier: „Ich finde schon, dass die Maskenpflicht grundsätzlich beibehalten werden sollte. Ich bin prinzipiell für die Masken, aber gerade wenn es draußen so warm ist und hier in der Küche der Herd an ist, ist es sehr heiß unter der Maske. Deshalb habe ich mich heute vor meiner Schicht testen lassen und kann jetzt ohne Maske arbeiten. Das werde ich aber nicht jedes Mal machen. Trotzdem finde ich es cool, dass uns jetzt in der Gastronomie die Freiheit gelassen wird auch ohne Maske zu arbeiten.“