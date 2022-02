Kommentar : Sexarbeit: Politik hat genau das Gegenteil dessen erreicht, was sie wollte

Trier Ein Großteil der Prostitution hat sich im Laufe des Corona-Lockdowns in die Illegalität verlagert. Unsere Redakteurin findet es schade, dass die Politik nicht weitsichtiger war.

Schon das (über?)ambitionierte Prostitutionsschutzgesetz hatte nach 2017 dazu geführt, dass es in der Region Trier, wo die Nachfrage wegen der Nähe zu Frankreich und Luxemburg außergewöhnlich hoch ist, immer weniger legale Bordelle gab. Im langen Lockdown hat sich das Geschehen dann komplett in die Illegalität verlagert. Und noch immer arbeitet ein Großteil der Frauen in diesen illegalen Strukturen – aus denen sie, wenn es Zuhälter gibt, ja auch gar nicht so einfach wieder herauskommen.