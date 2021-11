Advent : Trotz Corona: Diese Weihnachtsmärkte in Trier und im Kreis Trier-Saarburg sollen stattfinden

Ein viktorianischer Weihnachtsmarkt in Saarburg ist auch in diesem Jahr geplant. Foto: TV/Herbert Thormeyer

Trier/Trier-Saarburg Die neue Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz gibt den Weihnachtsmärkten in der Region mehr Spielraum. Was sich geändert hat und welche Märkte nun doch ihre Pforten öffnen.

Von Joshua Konrad

Für Weihnachtsmärkte gelten keine Einschränkungen mehr, heißt es in der neuen Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Viele Gemeinden haben daraufhin ihre Konzepte überarbeitet. Manche Märkte, die ausfallen sollten, finden nun doch statt. Der Trierische Volksfreund hat die Verwaltungen der Verbandsgemeinden und Städte angefragt. Für die Vollständigkeit und die Korrektheit der Angaben übernehmen wir angesichts der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen keine Gewähr.

Weihnachtsmarkt in Trier

Der Weihnachtsmarkt in Trier kommt ohne gesonderte Corona-Maßnahmen aus. Es gelten weder Einlasskontrollen noch Abstands- oder Maskenpflicht. Auch eine 3G- bzw. 2G-Regel wird es nicht geben. Allerdings wollen die Veranstalter den Markt etwas entzerren und insgesamt weniger Hütten aufstellen, um zu große Menschenansammlungen zu verhindern.

Weihnachtsmärkte in der Verbandsgemeinde Trier-Land

Der Weihnachtsmarkt in Aach ist für den 4. Dezember geplant. In Langsur steht der Nikolausmarkt noch auf der Kippe, das Nikolausfest ist soweit aber in trockenen Tüchern. In Newel gibt es einen herbstlichen Adventsbasar beim Gemeindehaus am 20. November.

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Welschbillig wird vom 11. bis 12. Dezember veranstaltet. In Zemmer, Hockweiler, Igel, Kordel und Trierweiler wird es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben.

Weihnachtsmärkte in der Verbandsgemeinde Ruwer

Der Weihnachtsmarkt in Pluwig fällt aus. Stattdessen wird es ein Glühweinfest mit angeschlossenem Weihnachtsbaumverkauf geben, und zwar am Samstag, 18. Dezember, auf dem Kirchplatz (2G-Regel). Der Weihnachtsmarkt in Waldrach fällt aus, weil keine Standbetreiber gefunden wurden. Der Weihnachtsmarkt in Farschweiler ist soweit sicher, allerdings werden hier Corona-Maßnahmen wie Maske und Abstandsregeln gelten. Ein Termin ist noch nicht bekannt.

Weihnachtsmärkte in der Verbandsgemeinde Schweich

In der Verbandsgemeinde Schweich gab es schon vor der Pandemie keinen etablierten Weihnachtsmarkt. Ansässige Ortsvereine organisierten in den vergangenen Jahren kleinere „Märkte“ übers Wochenende. Der Verwaltung in Schweich liegen jedoch nach derzeitigem Stand keine Anfragen diesbezüglich vor.

Weihnachtsmarkt in der Stadt Konz

Der Weihnachtsmarkt in Konz ist nun doch für das dritte Adventswochenende auf dem Marktplatz geplant. Jedoch wird hier die 3G-Regel gelten. Im Freilichtmuseum Roscheider Hof verbreitet an den beiden Adventswochenenden 4./5. und 11./12. Dezember, samstags von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr, das „Weihnachtsdorf“ mit rund 30 Buden und Ständen seinen Zauber.

Weihnachtsmärkte in der Verbandsgemeinde Saarburg

Der Christkindl-Markt in Saarburg öffnet seine Türen vom 3. bis 5. und vom 10. bis 12. Dezember auf dem Boemundhof. Der Adventsmarkt von Taben-Rodt ist für den 28. November auf dem Waldfestplatz angesetzt. Der Weihnachtsmarkt in Waldweiler ist vom 11. bis 12. Dezember rund um das Dorfcafé geplant. Freudenburg veranstaltet vom 11. bis 12. Dezember einen Weihnachtsmarkt auf dem Mehrgenerationenplatz.