Pandemie : Corona: 32 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag 32 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – zwölf aus dem Landkreis und 20 aus der Stadt Trier.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt am Montag bei 659 – 23 mehr als am Sonntag. Diese verteilen sich wie folgt: 404 im Landkreis und 255 in der Stadt Trier. 19 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.