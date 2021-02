Statistik : 13 Neuinfektionen und zwei weitere Tote in Trier und dem Kreis

13 Neuinfektionen und zwei weitere Tote in Trier und dem Kreis

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Dienstag 13 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, neun aus dem Landkreis und vier aus der Stadt Trier.

Zudem wurden dem Gesundheitsamt am Dienstag zwei weitere Todesfälle älterer Patienten aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Zuletzt war am 8. Februar ein Patient verstorben. Damit sind bisher insgesamt 102 Personen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Trier-Saarburg gestorben, 81 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 21 aus der Stadt Trier. 92 Todesfälle sind im Laufe der zweiten Infektionswelle zu beklagen gewesen.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt nun 4899 (1818 in der Stadt Trier und 3081 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 33,2 sowie im Landkreis bei 49,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.