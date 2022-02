Corona : Kita-Träger in Trier weigert sich – Kein Quarantäne-Schein mehr für die Kinder

Foto: Eva Walter

Muss ein Kind in Quarantäne, brauchen die Eltern danach häufig einen Nachweis. Das Gesundheitsamt ist überlastet, daher wurden die Kitas dazu befähigt. Einer der größten Träger von Kitas in der Region weigert sich nun. Was sollen Eltern tun?