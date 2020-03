Corona : 26 Geheilte und ein gelöstes Problem

Trier Warum das Gesundheitsamt einige Tage lang unvollständige Zahlen zu Corona-Erkrankungen in Kreis und Stadt geliefert hat.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Dienstag weitere bestätigte Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger gemeldet. Damit erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle in der Stadt Trier auf 59. Im Kreis Trier-Saarburg waren inzwischen 82 bestätigte Infektionen gemeldet. Macht insgesamt 141 Infizierte – acht mehr als am Montag.