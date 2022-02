Pandemie : Corona-Zahlen für Trier und den Landkreis Trier-Saarburg: 669 Neuinfektionen und ein neuer Todesfall

Trier/Saarburg (red) 669 Neuinfektionen mit Corona meldet das Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag – 341 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 328 aus der Stadt Trier. Das sind 225 weniger als Donnerstag vergangener Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen wird vom Landesuntersuchunsamt (Lua) mit 1180,9 in der Stadt und 1104,1 im Landkreis angegeben.

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Rate der stationären Behandlungen nach einer Corona-Infektion) in Rheinland-Pfalz liegt laut Gesundheitsamt bei 6,24 .

Die Zahl der aktuell Infizierten sei auch wieder gestiegen und beläuft sich auf der Basis der erfassten Fälle auf 5244 – 82 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der infizierten Personen verteile sich wie folgt: 2330 in der Stadt Trier und 2914 aus dem Landkreis.

Lage in Kitas und Schulen Nach wie vor hoch sind die Meldungen von Neuinfektionen aus Kitas und Schulen, so das Gesundheitsamt. Auch am Mittwoch wurden aus 21 Kindertagesstätten, 18 Grundschulen und 13 weiterführenden Schulen neue Infektionsfälle gemeldet.