Corona : 27 Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt Trier

Trier Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Montag 27 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 16 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und elf aus der Stadt Trier. Dies sind 5 mehr als Montag vor einer Woche.

Die 7-Tages-Inzidenz in der Stadt Trier liegt aktuell bei 85,8 (Landkreis Trier-Saarburg: 152,6). Der Anteil COVID-19-Erkrankter an der Intensivkapazität liegt bei 5,86. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier befinden sich somit laut Angaben des Landesuntersuchungsamtes nach wie vor in der Warnstufe 1. 24 Patientinnen und Patienten aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes werden aktuell stationär behandelt – zwei mehr als gestern. Die Zahl der aktuell Infizierten ist weiter deutlich gestiegen auf 749 Personen – 21 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 517 im Landkreis und 232 in der Stadt Trier.