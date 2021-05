Freizeit & Gastronomie : Trierer Weinstand zieht um – Alle Infos zum neuen Standort

Bei Touristen und Trierern beliebt und eine feste Größe im Angebot der Stadt: der Weinstand auf dem Hauptmarkt. Diesmal bleibt er aber im Lager. Am Ausweichstandort Viehmarkt kommt eine andere Lösung zum Tragen. Foto: roland morgen (rm.)

Trier Ein ungewöhnliches Comeback: Nach der 2020er Zwangspause kommt der Trierer Weinstand in neuer Form wieder - aber nicht an seinen angestammten Platz. Auch zu den Trierer Stränden „Moselperle“ am Nordbad und „Citybeach“ auf dem Dach des Karstadt gibt es Neuigkeiten.