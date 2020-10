Gesundheit : Zwei Kitas und das AMG betroffen

Trier Mehr als 100 Kinder, Erzieher und Lehrer sind derzeit in Quarantäne.

Seit dem Wochenende sind zwei Kindertagesstätten in der Stadt Trier mit je einem positiven Fall betroffen: die Kita Mutterhaus mit einer Gruppe (acht Erzieher und 22 Kinder in Quarantäne) und die Kita Zewen mit zwei Gruppen (44 Kinder in Quarantäne). Die Testungen finden laut Kreisverwaltung voraussichtlich am Mittwoch statt. Ein weiterer Fall wurde im Angela-Merici-Gymnasium Trier bekannt. Dort sind trotz Ferien 28 Schüler und fünf Lehrkräfte in Quarantäne und werden ebenfalls in Kürze getestet. Die weiteren Umgebungsuntersuchungen dauern an.