Gesundheit : Corona: Zwei weitere Todesfälle aus dem Kreis Trier-Saarburg und der Stadt

Trier/Saarburg (red) Am Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 47 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – einer weniger als Donnerstag vergangener Woche. Diese verteilen sich wie folgt: 29 aus dem Landkreis und 18 aus der Stadt Trier.

Erneut sind zwei ältere Patienten aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind bisher insgesamt 31 Personen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gestorben, 21 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und zehn aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 2708 (1044 in der Stadt Trier und 1664 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 76,2 und im Landkreis bei 90,4 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.