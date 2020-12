Corona : Zwei weitere Todesfälle und 65 Neuinfektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Ein Mitarbeiter eines Corona-Testcenters führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier/Saarburg/Konz Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist um 26 höher als am Dienstag vergangener Woche. Angesichts der steigenden Zahlen rät das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung dringend dazu, bei Familienbesuchen an den Festtagen die geltenden Schutzregeln zu beachten.

Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 65 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 26 mehr als am Dienstag vergangener Woche. Diese verteilen sich wie folgt: 46 aus dem Landkreis und 19 aus der Stadt Trier.

Zwei weitere Patienten sind laut Pressesprecher Thomas Müller im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, je einer aus Trier und einer aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Diese stünden nicht im Zusammenhang mit aktuellen Infektionsfällen in Senioreneinrichtungen, heißt es. Damit sind bisher 44 Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, nunmehr 28 aus dem Landkreis und 16 aus der Stadt Trier.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist, so meldet die Kreisverwaltung, leicht gesunken und liegt in der Stadt Trier bei 87,9 und im Landkreis bei 186,1 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.

Seniorenheime in Konz und Saarburg gehören weiterhin zu den am stärksten betroffenen Heimen in Stadt und Kreis. Die Zahl der bestätigten Infektionen im Seniorenheim Zur Buche in Mitte Konz hat sich seit gestern nicht verändert. 89 Bewohner und 40 Mitarbeitende sind dort positiv getestet worden. Im Saarburger Haus Burgblick ist ein neuer Fall hinzugekommen, also gelten 22 Bewohner und vier Mitarbeitende als infiziert. Einige Testergebnisse stehen laut Müller allerdings noch aus.

Die Zahl der aktuell Infizierten in Stadt und Landkreis liegt bei 593 – 44 mehr als am Montag. Davon leben 413 Menschen im Landkreis und 180 in der Stadt Trier. 42 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich laut Kreisverwaltung in stationärer Behandlung, 24 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, zwölf im Kreiskrankenhaus Saarburg und sechs in anderen Krankenhäusern.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden (VG): VG Hermeskeil: 347, VG Konz: 545, VG Ruwer: 153, VG Saarburg-Kell: 523, VG Schweich: 304, VG Trier-Land: 251.

Appell zur Vorsicht: Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung rät dringend, bei Familienbesuchen an den kommenden Festtagen auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten. Gerade beim Besuch älterer Familienmitglieder sollte darauf geachtet werden, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, wenn möglich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen. Bei Besuchen in Alten- und Pflegeheimen seien die dort gültigen Hygieneregeln strikt einzuhalten.