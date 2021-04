Bildung : Maskenball statt Abiball

Trier Alle 80 zu den Prüfungen angetretenen Schülerinnen und Schüler des Trierer Humboldt-Gymnasiums haben bestanden.

„CoronABI – Maskenball statt Abiball“: Unter diesem Motto wurden am Humboldt-Gymnasium Trier kürzlich die Abiturzeugnisse vergeben. Alle 80 angetretenen Abiturientinnen und Abiturienten haben bestanden und erhielten deshalb ihr Reifezeugnis aus den Händen von Schulleiter Oberstudiendirektor Carsten Stiller. Dreimal wurde in diesem Jahr die Traumnote von 1,0 erzielt, Insgesamt 23 Abiturientinnen und Abiturienten erreichten einen Durchschnitt mit einer Eins vor dem Komma.

Maskenpflicht, Abstand, Kleingruppen und jede Menge frische Luft setzten den Rahmen für die insgesamt sechs kleinen Übergabeveranstaltungen in der HGT-Aula verteilt auf zwei Tage. Die Film-AG des Humboldt-Gymnasiums hatte einen Livestream aller sechs Veranstaltungen eingerichtet, damit Familien, Freunde und Lehrer die Zeugnisvergabe im Internet live miterleben konnten.

Schulleiter Stiller würdigte die Stufe als besonderen Jahrgang, der sein komplettes letztes Schuljahr am HGT unter Corona-Bedingungen meistern musste. Die Rede der Schüler und Grußworte des Kollegiums wurden per Videobotschaft eingespielt.

An Jan Letulé, Hannah Wengenroth und Annika Müller wurde jeweils der Preis für das Erreichen der bestmöglichen Abiturnote vergeben. Den Preis der Ministerin erhielt das Schülersprecherteam und der Preis des Schulelternbeirates (SEB) für besonderes schulisches und soziales Engagement ging an Ioana Nescovici und Lea Christmann. Knapp 20 weitere Schülerinnen und Schüler erhielten zudem Fachpreise für herausragende Leistungen in den jeweiligen Fächern.