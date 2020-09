Pandemie : Coronainfektionen in Saarburger Schulen und AfA Trier und Hermeskeil

Trier/Hermeskeil/Saarburg Insgesamt zwölf neue Infektionen mit dem Corona-Virus sind am heutigen Freitag dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg gemeldet worden, davon zwei in Saarburger Schulen. Auch in der AfA Trier gibt es neue Corona-Infektionen.

Von den zwölf Neuinfektionen handelt es sich in einem Fall um einen Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) in Saarburg. Bei 27 Mitschülern und vier Lehrkräften ermittelte das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben Kontakte.

Schulleiter Jürgen Scholz von der BBS in Saarburg bestätigt, dass es sich bei dem Infizierten um einen Schüler der Altenpflegeklasse handelt. Der Schüler sei aber seit Dienstag nicht mehr in der Klasse gewesen und auch in den letzten 14 Tagen nicht in seiner Einrichtung.

Zudem wurde bei einem Schüler des Gymnasiums Saarburg ein positiver Test festgestellt. Auch hier finden nun Kontaktermittlungen statt. Das Gymnasium schreibt auf seiner Internetseite: Das Gesundheitsamt habe die Schule am späten Vormittag informiert, dass ein Schüler einer sechsten Klasse am Dienstag positiv auf Corona getestet wurde. Der Schüler war ebenfalls letztmalig am Montag, 7. September, in der Schule.

Für die betroffenen Lehrkräfte und Schüler der Klasse sowie die Ganztagsschüler und das Ganztagspersonal gelte eine vorläufige Quarantäne bis zur Klärung der Sachlage.

Die Ergebnisse der Corona-Reihenuntersuchung, die am Mittwoch dieser Woche am Gymnasium an knapp 40 Testpersonen durchgeführt wurde, seien alle negativ.

In den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) in Trier und in Hermeskeil wurden jeweils drei Neuinfektionen festgestellt. In allen Fällen mussten sich die Personen in Quarantäne begeben oder waren schon in einem abgesonderten Bereich der Einrichtung isoliert, da sie Kontaktpersonen bereits infizierter Insassen waren. Das hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mitgeteilt.

Somit erhöht sich die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Landkreis und der Stadt Trier auf 559 (188 in der Stadt Trier und 371 im Kreis Trier-Saarburg).

Aktuell gelten acht Personen in der AfA Hermeskeil als infiziert sowie drei Personen in der AfA Trier. Weitere 36 Personen gelten als erkrankt, 20 im Landkreis und 16 in der Stadt Trier. Zwei Patienten befinden sich aktuell in stationärer Behandlung.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil: 89 VG Konz: 68 VG Ruwer: 24 VG Saarburg-Kell: 89 VG Schweich: 56 VG Trier-Land: 45

Der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 16,0 – ohne Berücksichtigung der Fälle in der AfA Hermeskeil bei 10,6 – und in der Stadt Trier bei 13,6.

Die Neuinfektionen der letzten Tage sowie lokale Infektionsgeschehen machen deutlich, dass weiterhin die Beachtung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktregelungen im eigenen Interesse sinnvoll ist.

Drei bestätigte Corona-Infektionen in der AfA Trier: Die Betroffen sind Neuankömmlinge, die bereits in Separation waren

Das Gesundheitsamt des Kreises Trier-Saarburg bestätigte jetzt drei positive Corona-Testergebnisse in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier.

Betroffen sind drei Personen, die als Neuankömmlinge in der Einrichtung standardmäßig separat untergebracht waren. Alle neu in der AfA angekommenen Personen werden in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft gesondert untergebracht und dort auf das Coronavirus getestet.

„So wollen wir verhindern, dass Infektionen durch neue Bewohnerinnen und Bewohner in die Einrichtung gelangen“, sagt ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann. Insofern ist die übrige Einrichtung nicht von der Infektion betroffen.

Die Infizierten wurden ins Mutterhaus-Nord verlegt und werden dort betreut. Alle sind symptomfrei.

Die ADD und die AfA Trier arbeiten in enger Abstimmung mit dem Landkreis Trier-Saarburg, der Stadt Trier und dem Gesundheitsamt des Landkreises Trier-Saarburgzusammen.

Insgesamt 21 Personen bleiben in der AfA Hermeskeil in Quarantäne:

Die Quarantäne für den Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner der AfA Hermeskeil ist beendet, die medizinischen Abschlussuntersuchungen sind abgeschlossen. Insgesamt 21 Personen bleiben weiterhin in Quarantäne. Derzeit sind davon acht Personen infiziert. Sie und ihre engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

In den letzten zwei Wochen infizierten sich nachweislich 65 der knapp 500 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus, 57 Personen sind mittlerweile wieder genesen. Nur wenige der Infizierten zeigten Symptome.

Auf dem Gelände der AfA gilt weiterhin für alle Personen außerhalb des eigenen Zimmers eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Für die gesamte Einrichtung besteht bis auf weiteres ein Besuchsverbot.