Gesundheit : Zahl der Infizierten bleibt gleich

Trier Es bleibt bei den bisherigen Zahlen: Am Montag ist dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg keine weitere Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet worden.

Somit bleibt es bei der Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen von 561 (189 in der Stadt Trier und 372 im Landkreis Trier-Saarburg).

Aktuell gelten neben den elf Personen in den AfAs Trier und Hermeskeil weitere 20 Personen als erkrankt, 13 im Landkreis und sieben in der Stadt Trier. Ein Patient befindet sich aktuell noch in stationärer Behandlung.