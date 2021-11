Coronazahlen für Trier und Trier-Saarburg : Neue Infektionen und neue Impfbustermine

Trier/Saarburg Die Sieben-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen liegt in Trier bei 84. Im Landkreis Trier-Saarburg liegt sie bei 154. Vor einer Woche lag sie noch bei 84,3.

77 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Trier-Saarburg am Freitag. 55 aus dem Kreis, 22 aus der Stadt. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt somit 9374 (3737 in der Stadt Trier und 5837 im Landkreis Trier-Saarburg). Insgesamt werden 16 aus der Region stationär behandelt. Die Zahl der Infizierten steigt auf 591 Personen – 49mehr als am Freitag. Diese verteilen sich wie folgt: 392 im Landkreis und 199 in der Stadt Trier.

Die Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 3,7 Der Anteil COVID-19-Erkrankter an der Intensivkapazität liegt be 5,66 Prozent. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier befinden sich somit laut Angaben des Landesuntersuchungsamts weiterin der Warnstufe 1. Nur im Kreis ist mit der Sieben-Tages-Inzidenz nur ein Wert im Bereich der Warnstufe 2.

Der Impfbus steht am Montag, 15. November, von 9 bis 17 Uhr vor dem Bürgerzentrum Schweich. Am Dienstag, 16. November, steht der Bus zwischen 8 und 16 Uhr vor dem Berufsbildungs. und Technologiezentrum der HWK in der Trierer Loebstraße 18. Auf dem Bischof-Stein-Platz am Trierer Dom steht der Impfbus am Freitag, 19. November, von 9 bis 17 Uhr.