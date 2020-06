Corona-Statistik : Eine Neuinfektion: Acht Menschen im Kreis Trier-Saarburg aktuell an Covid-19 erkrankt

Corona-Teststation in Prüm. Eindrücke vom ersten Tag. Foto: Fritz-Peter Linden

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurde am Montag ein neuer Fall einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger gemeldet. Es handelt sich dabei um eine Person mit Erstwohnsitz in der Stadt Trier, die sich aber schon einige Zeit in einer anderen Stadt aufhält und somit weder eine Ansteckungsmöglichkeit in der Region für sie bestand noch eine Weiterverbreitungsmöglichkeit durch sie.

Aktuell gelten sechs Patienten aus dem Landkreis und zwei Personen aus der Stadt Trier als erkrankt. Zwei Patienten aus dem Landkreis befinden sich in stationärer Behandlung im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier.

Die Gesamtzahl (aktuell Infizierte, Genesene, Verstorbene) der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen stieg inzwischen auf 307 (203 Landkreis und 104 Stadt Trier). Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: