Weitere Rücktritte nach Zoff im Vorstand Grüne Landesvorsitzende Cramme-Hill legt ihren Trierer Posten nieder

Erst im November war Natalie Cramme-Hill wiedergewählt worden zur Vorsitzenden der Trierer Grünen. Dass die 36-Jährige von diesem Amt zurücktritt, hat die Geschäftsstelle des Kreisverbands dessen Mitgliedern per Rundbrief mitgeteilt. Nicht nur Cramme-Hill, die auch rheinland-pfälzische Landesvorsitzende ihrer Partei ist, legt ihren Trierer Vorstandsposten nieder. Auch Co-Sprecherin Anne England und Beisitzer Michel Willgerod würden zum 1. Juli zurücktreten, heißt es in dem Schreiben. Damit löst sich der Trierer Grünen-Vorstand komplett auf. Denn zwei weitere Beisitzerinnen und ein Beisitzer hatten schon in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Ämter niedergelegt.