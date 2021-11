Nach dem Hochwasser : Seniorenresidenz in Trier-Ehrang soll im März wieder geöffnet werden – mit neuer Leitung

Die Sanierungsarbeiten in der Seniorenresidenz St. Peter in Trier-Ehrang schreiten voran. Nach Beseitigung der Hochwasserschäden soll im März Neueröffnung sein. Foto: Creatio Foto: Creatio

Trier-Ehrang/Schweich Perspektive für die beim Hochwasser geflutete Seniorenresidenz in Trier-Ehrang: Mit der Wiederinbetriebnahme im März stellt der Betreiber Creatio auch personell die Weichen neu.

Diese Personalveränderungen plant Creatio in Ehrang

Blesius arbeitet seit 2013 für die Creatio-Gruppe. Die ausgebildete Krankenschwester und studierte Sozialpädagogin ist als Wohnbereichsleiterin in Pölich eingestiegen. Kurze Zeit später hat sie in Schweich zunächst die Sozialdienstleitung mit aufgebaut und 2016 schließlich die Einrichtungsleitung dort übernommen. „Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen in Ehrang und bin mir sicher, dass wir diese besondere Situation mit dem Team vor Ort gut meistern werden“, erzählt sie zuversichtlich. Die Einrichtungsleitung in Schweich übernimmt Jörg Eichhorn. Der 47-Jährige war bislang stellvertretender Einrichtungsleiter der Seniorenresidenz St. Paul in Wittlich sowie für das häuserübergreifende Qualitätsmanagement bei Creatio verantwortlich.