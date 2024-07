Gleichberechtigung und Akzeptanz Das ist beim Christopher Street Day 2024 in Trier los

Bereits in den Tagen und Wochen vor dem CSD finden Veranstaltungen zum Thema statt. Am Sonntag, 21. Juli, gibt es im Queergarten ab 18 Uhr „Karaoke Pride Edition“. Am Abend vor dem CSD, also Freitag, 26. Juli, wird ab 19 Uhr zum Warm-Up mit Special Cocktail und Musik in den Queergarten eingeladen.