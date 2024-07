Zum CSD in Trier Comedienne Coremy: „Vor allem Männer aus dem Internet finden kacke, was ich mache“

Zugegeben: Mit ihren Markenzeichen, dem Bandana im Haar und dem bunten Hemd, fällt sie auf. Kein Wunder also, dass Coremy (25) während unseres Interviews am Christopher Street Day im Palastgarten alle paar Minuten unterbrochen wird. Klar, wenn die gebürtige Triererin, die seit einigen Jahren in Köln lebt, schon mal da ist, will man ja auch kurz Hallo sagen.