Akzeptanz und Gleichberechtigung So war der Christopher Street Day in Trier (Fotos)

Wenn es in der Trierer Innenstadt bunt ist, überall Regenbogen- Fahnen und -Schirme zu sehen sind und sich die Menschen an den Fenstern und in der Fußgängerzone laut freuen: Dann ist Christopher Street Day (CSD). Genau diese Stimmung konnte man am Samstagmittag, 27. Juli, in der Innenstadt von Trier spüren.