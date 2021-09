Queere Menschen : Christopher Street Day in Trier: Ein Wochenende unter dem Motto „Gesetz statt Geschwätz“

Im Queergarten findet am Wochenende der CSD Trier statt. Foto: Anja Theis

Trier Was vor über 50 Jahren in den USA seinen Ursprung fand, wird auch in diesem Jahr in Trier zelebriert: Der Christopher Street Day. Neben einem tagesfüllenden Programm haben die Veranstalter auch Forderungen an die Politik.

Das Jahr 1969. New York, Stadtteil Greenwich Village. In der Bar Stonewall Inn kommt es zu Konflikten zwischen Homo- sowie Transsexuellen und der Polizei. In der Nacht zum 28. Juni entstehen um kurz nach 1 Uhr die ersten gewalttätigen Auseinandersetzungen. Der Grund: Polizeibeamte starten eine Razzia in der Bar. Ihr Ziel: Homosexuelle. Doch diese widersetzen sich der Festnahme. Es ist das erste Mal, dass sich eine größere Gruppe in dieser Form wehrt. Es ist ein Wendepunkt in der Anerkennung von Schwulen und Lesben. Es ist die Geburtsstunde des Christopher Street Day.

CSD in Trier 2021: Alle Informationen zur Veranstaltung

Denn das Stonewall Inn steht in der Christopher Street. Seit diesem Jahr treten Menschen weltweit am Christopher Street Day, kurz CSD, für ihre Rechte und Anerkennung ein. So auch in diesem Jahr in Trier: Am 17. und 18. September findet Queergarten hinter der Kreisverwaltung Trier die Trierer Version des CSD statt.

Extra Das Programm des CSD Trier 2021 17. September: Queeres Gedenken und Lichterfeier vorm Queergarten, um 21 Uhr 18. September: ab 12 Uhr Aufstellung Demo (Treffpunkt Porta Nigra), Start 13 Uhr; Begrüßung durch Joachim Schulte, Sprecher QueeNet-RLP ab 14.30 Uhr buntes Bühnenprogramm und CSD-Aktivitäten vor dem Queergartengelände (Palastgarten hinter Kreisverwaltung) Bühnenprogramm am 18. September: 14.30 Uhr - Begrüßung durch Margot Schlönzke aus Berlin, die durch den Tag führen wird 14.45 Uhr - Grußworte, Alex Rollinger, Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Queerer Landesbeauftragter Staatssekretär David Profit 15.15 Uhr - 15-45 MKSM (Maksim Reimer) 16.00 Uhr - 16:45 Talkrunde mit Johannes Kram und den Trierer Direktkandidat*innen zur Bundestagswahl 17.00 Uhr - 17-45 Matthis Löw, Harfe und Gesang aus Saarbrücken 18.00 Uhr - 18:45 Finkbass 19.00 Uhr - 20:30 CSD Revue mit der SCHMIT-Z Family 20.45 Uhr - Abschluss mit der BandAcces Icarus aus Hamburg

„Während der Corona-Zeit sind bundesweit viele queere Einrichtungen in ihrer Existenz bedroht gewesen“, erklärt Alex Rollinger vom Verein Schmit-Z aus Trier, dass den Trierer CSD veranstaltet. Umso mehr freut sich die queere Gemeinschaft nun auf die Veranstaltung, die unter dem Motto „Gesetz statt Geschwätz“ auch eine Verbindung zur Bundestagswahl hat. Wie könnte es anders sein, eine Woche vor dem Gang zur Urne. „Das Motto soll Ausdruck sein dafür, dass Politiker*innen nicht immer nur Verbesserungen ankündigen und somit queer washing betreiben sollen, sondern wirklich schwarz auf weiß die Geestze in diesem Land queerfreundlicher gestalten sollen“, erklären die Veranstalter.

Schmit-Z fordert: Artikel 3 des Grundgesetzes soll erweitert werden

Es gebe eine Liste von Gesetzen, die reformiert beziehungsweise abgeschafft werden gehörten. Als Beispiel nennen die Veranstalter das Transsexuellengesetz, dass sie als „menschenunwürdig“ bezeichnen. Allen voran steht jedoch die Forderung, dass Artikel 3 des Grundgesetzes „um die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität erweitert werden, damit es in Deutschland eine Verfassungsgrundlage für die Rechte queerer Menschen gibt“.

Der Zugang zum CSD-Gelände ist nur unter Beachtung der 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet) erlaubt. Genesene und Geimpfte können sich bereits am und Donnerstag (15 bis 19 Uhr) bereits im Schmit-Z-Büro (Mustorstraße 4) registieren und bekommen ein Einlaßbändchen. Hierbei muss der jeweilige Nachweis vorgezeigt werden. Getestete Personen können sich am 18. September vor Ort, nach Nachweis eines tagesaktuellen Covid-19-Tests, registieren und das Gelände betreten. Ein Test vor Ort ist nicht möglich.