Schmit-Z lädt ein : Gedenken, demonstrieren, feiern: Was beim Christopher Street Day in Trier geboten wird

Beim Christopher-Street-Day in Trier werden die Teilnehmer auch dieses Jahr wieder für individuelle Freiheit, Vielfalt und Selbstbestimmung demonstrieren. Foto: TV/Fabian Pütz-Antony

Trier Beim Christopher Street Day demonstrieren Menschen auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – so auch am Samstag in Trier. Rund um den Gedenktag ist ein vielfältiges Programm mit Partystimmung, aber auch ruhigen Tönen geplant.