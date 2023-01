Modegeschäfte : C&A bestätigt: Wir bleiben in Trier und in Wittlich – aber es gibt Veränderungen

C&A will seine Verkaufsflächen verkleinern. Foto: dpa Foto: C&A Europe (cunda.de)/Steffen Hoeft

Trier Die Modekette C&A plant derzeit keine Schließungen von Filialen in Rheinland-Pfalz. Allerdings kündigt das Unternehmen an, die Verkaufsflächen zu verkleinern. Das hat auch Folgen für das Angebot an Kleidung in großen Größen.

Die Nachricht, dass die Modekette C&A erneut Filialen in Deutschland schließt, hat viele Kunden aufgeschreckt. Sind auch Standorte in Rheinland-Pfalz von den Plänen betroffen? Bleibt C&A in Trier und in Wittlich? Eine Sprecherin des Düsseldorfer Unternehmens stellt nun klar: „Es sind derzeit keine Filialschließungen in Rheinland-Pfalz geplant.“ Und: „Eine Schließung unserer Filialen in Trier und Wittlich ist nicht geplant.“

Die für dieses Jahr geplanten Schließungen von C&A-Filialen betreffen damit ausschließlich norddeutsche Standorte. „Unsere 1300 Filialen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Vertriebsstruktur in den 17 europäischen Ländern, in denen wir vertreten sind“, so die Sprecherin. Auch bei zunehmender Bedeutung des elektronischen Handels halte C&A an Filialen fest. „Wir investieren kontinuierlich in unsere Stores, um das Einkaufserlebnis unserer Kundinnen und Kunden zu optimieren.“ In den vergangenen 18 Monaten seien mehr als 730 Filialen in ganz Europa modernisiert worden.

Die Änderungen bei C&A kommen nicht nur in Trier und Wittlich

Zu der Modernisierung gehört aber offenbar auch, die Ladenflächen zu verkleinern. Ab Frühjahr soll das nach und nach umgesetzt werden. Im Zuge dieser Umstrukturierung soll dann auch keine separaten XL-Bereiche für große Größen mehr geben. „Denn große Größen grundsätzlich in einem separaten Bereich anzuordnen, das verstehen wir nicht unter Inklusion, es ist schlichtweg nicht mehr zeitgemäß“, teilte die Unternehmenssprecherin mit. Diese Änderung werde in diesem Jahr eine Übergangsphase durchlaufen, in der in Dreiviertel der Geschäfte zunächst der separate Bereich für große Größen für Frauen in das übrige Sortiment integriert werde. „Unser Anspruch ist aber klar: KundInnen mit großen Größen sollen auf eine Vielfalt an Styles zugreifen können, wie es KundInnen etwa mit Größe M bereits können.“ Man arbeite auch daran, den Preisunterschied zwischen großen Größen und kleineren Größen zu schließen, „sodass KundInnen jeder Kleidergröße künftig bei C&A immer den gleichen Preis zahlen“.