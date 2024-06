Zu wenig Aufklärung Cyber-Attacken auf Herzschrittmacher: Studie der Uni Trier beleuchtet Risiken

Zu den Mitautoren der Studie gehört Dr. Stefan M. Schulz, Professor für Verhaltensmedizin an der Universität Trier. Er fordert eine kontinuierliche Überprüfung und Aktualisierung der Einwilligungsprozesse und erklärt: „Es ist entscheidend, dass Patienten über alle möglichen Risiken informiert werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.“ In einer Nachfolgestudie wird er sich nun der Frage widmen, was in unterschiedlichen Ländern die übliche Praxis im Umgang mit einer Aufklärung über Cyber-Risiken bei Herzimplantaten ist. Dabei soll auch untersucht werden, wie die Patienten die Aufklärung über die Risiken erleben.