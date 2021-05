Medien : Von Sozialen Medien und digitaler Zivilcourage

Trier Arbeitskreis lädt zu Fachtag „Unterwegs im Netz“ ein.

Das Internet ist für viele Menschen ein wichtiger Ort des Agierens geworden – nicht erst seit der Corona-Pandemie. Dies bringt zum einen viele Chancen und Möglichkeiten mit sich, birgt aber auch Gefahren. Die Zahl der von Cybermobbing betroffenen Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 21 Jahren sei seit 2017 um 36 Prozent gestiegen, wie der Arbeitskreis Gewaltprävention Trier und Trier-Saarburg mitteilt. Und durch Home­schooling, Online­spiele oder Treffen in Chatrooms würden junge Menschen nun noch mehr Zeit vor dem Bildschirm oder am Handy verbringen.

Der Arbeitskreis greift diese aktuelle Thematik in einem Online- Fachtag „Unterwegs im Netz“ am Freitag, 2. Juli, auf. Mehrere Referentinnen und Referenten aus dem Bereich Medien und Pädagogik sind eingeladen. Ein Vortrag präsentiert die aktuellen Ergebnisse zum Phänomen Cybermobbing. Anschließend setzen sich die Teilnehmenden in vier verschiedenen Workshops mit möglichen Präventionsstrategien und Handlungsansätzen für die schulische und außerschulische Kinder- und Jugendarbeit auseinander: Digitale Zivilcourage und Umgang mit Fake News, Erste Hilfe bei Cybermobbing, Medienwelten von Kindern und Jugendlichen sowie einem Ansatz der Medien­scouts Rheinland-Pfalz.