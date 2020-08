Viezjupp : Da muss Wasser an die Bade-Bux

Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mich bringt ja eigentlich so schnell nichts aus der Ruhe. Aber jetzt habe doch ich diese Woche zum dritten Mal verpasst, einen Wochenend-Freibadplatz zu ergattern. Nicht, dass ich jetzt zum Sportler der Viez-Nation werden will.

Aber wo die Bärbel und ich dieses Jahr schon nicht in den Urlaub fahren, fände ich so ein paar Pommes vom Südbad mit Blick auf das klare frische Blau nach einer guten Abkühlung schon entspannend. Und außerdem hab ich doch so eine schöne neue Bade-Bux – bisher ungetragen. Was sind denn das für organisierte Streber, die sich da auf 11 Uhr am Mittwoch einen Wecker stellen. Das System hat mir jetzt die Bärbel erklärt - diesen komischen Kalender im Internet versteht doch sonst auch kein Mensch. Seit Wochen also sehe ich da nur Rot. Für entspannte Typen wie mich ist das nichts, das will strategisch geplant sein.