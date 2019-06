Weltkulturerbe Konstantin-Basilika : 110 Tonnen  Stahl für 800 000-Euro-Projekt

Das ist erst der Anfang: An der Ostseite, zum Innenhof des Kurfürstlichen Palais hin, ist die Konstantin-Basilika bereits eingerüstet. Hier laufen schon die Arbeiten an den Fenstern. Foto: Roland Morgen

Trier Wegen Dacharbeiten und Denkmalschutz: Trierer Konstantin-Basilika wird für mehrere Monate komplett eingerüstet.

Vom Dachschaden wissen Gottesdienst-Besucher der evangelischen Kirchengemeinde Trier schon länger. Zuletzt tröpfelte es bei den Firmungen im Mai von der Decke der Konstantin-Basilika. „Wir haben das Wasser mit einem Eimer aufgefangen“, berichtet Pfarrer Matthias Ratz. Deshalb freut sich der 35-Jährige, der zugleich Vorsitzender des Presbyteriums der Gemeinde ist, dass nun die Reparaturarbeiten in die Vollen gehen. Voraussichtlich ein halbes Jahr lang wird das Gotteshaus, das ursprünglich Thronsaal römischer Kaiser war, Großbaustelle sein.

Die Arbeiten könnten schon längst auf Hochtouren laufen, aber der zuständige Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) habe dankenswerterweise die Firmungen und den Rheinischen Posaunentag (am letzten Mai-Wochenende) abgewartet, sagt Ratz. „Es wäre schade gewesen, wenn da bereits Baugerüste unsere eindrucksvolle Kulisse beeinträchtigt hätten. Doch der vorübergehende Abschied von der Ansichtskarten-Kulisse ist nun unausweichlich. Seit 1956, als die gravierenden Kriegsschäden behoben waren und aus der Ruine der Konstantin-Basilika wieder ein Gotteshaus geworden war, hat es keine Arbeiten mehr an dem damals notgedrungen neu konstruierten Dach gegeben.

Im 17. Jahrhundert verlor sie ihr ursprüngliches Aussehen: Beim Bau des Kurfürstlichen Palais wurden die Süd- und Ostwand fast komplett abgetragen. Unter Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. wurde die Basilika in ursprünglicher römischer Größe neu errichtet und 1856 als evangelische Kirche zum Erlöser geweiht. Ein erneuter Wiederaufbau war nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs nötig. 1956 wurde die Kirche zum zweiten Mal geweiht.

Die Planungen der LBB-Niederlassung Trier gehen weit über reines Flicken hinaus. „Um alle in Zukunft anfallenden Reparaturen ausführen zu können und damit Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden, ist die Montage eines Seilsicherungssystems erforderlich“. erläutert LBB-Sprecher Markus Ramp. „Etwas unterhalb vom Dachfirst werden auf beiden Seiten horizontale Seilführungen installiert. Die Handwerker klinken sich wie Bergsteiger mit ihren Sicherungsseilen ein und können dadurch an jeder Stelle des Daches sicher arbeiten.“